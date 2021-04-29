Между жителями Таджикистана и Киргизии 28 апреля вспыхнул конфликт. Сейчас к границе между странами стягивают войска и военную технику. Известно, что в результате столкновений погиб мужчина.

Противостояние между гражданами двух стран продолжается возле пункта распределения воды "Главный". В четверг, 29 апреля, там произошла перестрелка, в результате чего есть погибший и раненые.

Заметьте На границе между Киргизией и Таджикистаном началась перестрелка: есть раненые

Что происходит на границе

Издание сообщает, что к границе между странами движутся войска. По словам очевидцев, речь идет о:

боевой машине пехоты (БМП);

бронетранспортерах;

даже истребителях.

Правительства стран уже работают над мирным урегулированием ситуации. Сообщают, что рабочую группу со стороны Киргизии возглавит первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

Что известно о гибели мужчины

СМИ, ссылаясь на Минздрав Киргизии сообщают, что из-за столкновений на границе погиб мужчина. Кроме того, пострадало 16 человек. Их доставляют в Баткенскую больницу.

Как урегулируют ситуацию

Издание 24.kg Новости Кыргызстан сообщает, что между странами начались переговоры. По словам министра иностранных дел Киргизии Руслана Казакбаева, переговоры ведутся на всех уровнях, в том числе и со стороны правоохранителей.

"Надеюсь, что в ближайшее время конфликт удастся урегулировать. Затем МИД сделает заявление", – сказал Казакбаев.

Почему возник конфликт