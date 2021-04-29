К границе Таджикистана и Киргизии стягивают войска: есть погибший
Между жителями Таджикистана и Киргизии 28 апреля вспыхнул конфликт. Сейчас к границе между странами стягивают войска и военную технику. Известно, что в результате столкновений погиб мужчина.
Источник:Mash
Противостояние между гражданами двух стран продолжается возле пункта распределения воды "Главный". В четверг, 29 апреля, там произошла перестрелка, в результате чего есть погибший и раненые.
Заметьте На границе между Киргизией и Таджикистаном началась перестрелка: есть раненые
Что происходит на границе
Издание сообщает, что к границе между странами движутся войска. По словам очевидцев, речь идет о:
- боевой машине пехоты (БМП);
- бронетранспортерах;
- даже истребителях.
Правительства стран уже работают над мирным урегулированием ситуации. Сообщают, что рабочую группу со стороны Киргизии возглавит первый вице-премьер-министр Артем Новиков.
Что известно о гибели мужчины
СМИ, ссылаясь на Минздрав Киргизии сообщают, что из-за столкновений на границе погиб мужчина. Кроме того, пострадало 16 человек. Их доставляют в Баткенскую больницу.
Как урегулируют ситуацию
Издание 24.kg Новости Кыргызстан сообщает, что между странами начались переговоры. По словам министра иностранных дел Киргизии Руслана Казакбаева, переговоры ведутся на всех уровнях, в том числе и со стороны правоохранителей.
"Надеюсь, что в ближайшее время конфликт удастся урегулировать. Затем МИД сделает заявление", – сказал Казакбаев.
Почему возник конфликт
- 28 апреля между жителями Киргизии и Таджикистана возник конфликт возле пункта распределения воды "Главный". Известно, что стороны его и раньше не могли поделить.
- Конфликт обострился после того, как таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды. Пункт стоит на территории Киргизии.
- Известно, что жители Киргизии просили забрать камеру, однако таджикская сторона не согласилась.
- После этого вспыхнул спор – люди начали бросать камни.
- 29 апреля в ход пошли минометы и гранатометы. Обе стороны обвиняют друг друга в провокации.
- Впоследствии к месту конфликта прибыли войска и спецвойска МВД Таджикистана. Последние начали массированный обстрел из минометов, пулеметов и автоматов.
- В Киргизии после этого ввели режим чрезвычайного положения в трех районах.
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