Кількість жертв на кордоні Киргизстану і Таджикистану зросла до 13 осіб
Ситуація на кордоні між Киргизстаном і Таджикистаном 30 квітня стабілізувалася. Водночас кількість жертв за ніч збільшилася до 13 осіб.
Джерело:"АКИpress"
ЗМІ Таджикистану повідомляли, що близько 3 години ночі в Очі-Калача відновилися перестрілки. Обстріли нібито почав Киргизстан.
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Водночас у Киргизстані казали, що конфлікт провокує армія ворога, встановлюючи на захоплених територіях свої прапори.
Таджикистанські військові встановлюють свої прапори: відео
Ситуація стабілізувалася
Президент Киргизстану Садир Жапаров заявив, що наразі немає потреби відправляти добровольців у прикордонні райони.
Країни домовилися створити робочу групу для деескалації конфлікту на кордоні. Наразі сторони вирішили:
- припинити бойові дії у прикордонних районах;
- відвести війська і техніку;
- продовжити перемовини для стабілізації ситуації.
Що відомо про постраждалих
За даними МОЗ Киргизстану, станом на 07:50 30 квітня кількість загиблих становить 13 осіб. Відомо, що серед жертви є 12-річна дівчинка та військовий.
Водночас постраждали під час конфлікту 134 людини. 25 з них доставили з Баткену у Бішкек. Там їх госпіталізували у столичні лікарні.
Стан двох людей – важкий. Решта постраждалих перебувають у середньому стані важкості.
Деталі конфлікту на кордоні
- 28 квітня між жителями Киргизстану і Таджикистану виник конфлікт біля пункту розподілу води "Головний". Зі словесної перепалки та кидання в один одного камінням він переріс у військові обстріли.
- На вулиці прикордонних районів стягнули танки й військову авіацію. У хід пішли міномети й гранатомети.
- У Киргизстані ввели режим надзвичайного стану в трьох районах.
- Під вечір країни домовилися про перемир'я.
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