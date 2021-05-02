Таджикистан и Кыргызстан отводят войска из зоны конфликта
Таджикистан и Кыргызстан 2 мая начали отводить войска из зоны конфликта. Военные и техника перемещаются в места дислокации.
Источник:24.kg
Утром ситуация на границе стабильная. Об этом сообщили в пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана
Важно Президенты Кыргызстана и Таджикистана договорились отвести всю военную технику от границы
Что происходит на кыргызско-таджикской границе
Ночью инцидентов и выстрелов не зафиксировали. Машины беспрепятственно следуют по автодороге Ош – Исфана. Правда, пограничники Кыргызстана несут службу в усиленном режиме.
Конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном: что известно
- Конфликт между странами обострился 29 апреля на спорном участке границы. Это произошло после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.
- Сначала были словесные перепалки, а потом они переросли в военные беспорядки. К границе стянули военную технику и авиацию, а местных жителей эвакуировали.
- Возникли стрельбы. В результате погиб 31 человек, а более 120 – пострадали.
- 30 апреля президенты стран договорились отвести свои войска от границы и открыть дороги.
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