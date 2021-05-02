Таджикистан и Кыргызстан 2 мая начали отводить войска из зоны конфликта. Военные и техника перемещаются в места дислокации.

Утром ситуация на границе стабильная. Об этом сообщили в пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана

Важно Президенты Кыргызстана и Таджикистана договорились отвести всю военную технику от границы

Что происходит на кыргызско-таджикской границе

Ночью инцидентов и выстрелов не зафиксировали. Машины беспрепятственно следуют по автодороге Ош – Исфана. Правда, пограничники Кыргызстана несут службу в усиленном режиме.

Конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном: что известно

Важно! 1 мая пограничная служба Кыргызстана сообщала, что таджикские военные открыли огонь по жилым домам в местности Арка Лейлекского района Баткенской области. Однако Таджикистан опроверг это.