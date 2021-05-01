Президенты Кыргызстана и Таджикистана договорились отвести всю военную технику от границы
Главы Кыргызстана и Таджикистана 1 мая провели телефонные переговоры. Садир Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили полное прекращение огня на границе между странами и отвод военных от зоны их дислокации.
Источник:пресс-служба президента Кыргызстана
Президенты стран выразили уверенность в скорейшем урегулировании ситуации, которая существует на общей границе.
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Кыргызстан сообщил о переговорах президентов
Во время телефонного разговора лидеры Кыргызстана и Таджикистана еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от пограничных районов с обеих сторон,
– говорится в сообщении.
Также Жапаров и Рахмон договорились создать совместную комиссию Кыргызстана и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру границы.
Разговор подтвердили и в Таджикистане
В пресс-службе президента Таджикистана подтвердили, что разговор состоялся. Там уточнили перечень вопросов, которые обсуждали. Они совпадают с обнародованным киргизской стороной.
Особое внимание было уделено вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции,
– отметили в главы Таджикистана.
Напомним, утром 1 мая пограничная служба Кыргызстана сообщила о том, что таджикские военные открыли огонь по жилым домам и гражданам в местности Арка Лейлекского района Баткенской области. Таджикистан опровергает эту информацию.
Обострение на границе Таджикистана и Кыргызстана: основное
- Обострение на границе Таджикистана и Кыргызстана началось 29 апреля. Причиной стало недовольство населения тем, что таджикские военные установили камеры у пункта распределения воды "Главный". Впоследствии словесный конфликт перерос в военные столкновения.
- К границе стянули военную технику и авиацию, а местных жителей эвакуировали.
- В результате обстрелов погиб 31 человек, а более 120 – пострадали.
- 30 апреля президенты стран договорились отвести свои войска от границы и открыть дороги для беспрепятственного передвижения населения.
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