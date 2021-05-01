Главы Кыргызстана и Таджикистана 1 мая провели телефонные переговоры. Садир Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили полное прекращение огня на границе между странами и отвод военных от зоны их дислокации.

Президенты стран выразили уверенность в скорейшем урегулировании ситуации, которая существует на общей границе.

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Кыргызстан сообщил о переговорах президентов

Во время телефонного разговора лидеры Кыргызстана и Таджикистана еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от пограничных районов с обеих сторон,

– говорится в сообщении.

Также Жапаров и Рахмон договорились создать совместную комиссию Кыргызстана и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру границы.

Разговор подтвердили и в Таджикистане

В пресс-службе президента Таджикистана подтвердили, что разговор состоялся. Там уточнили перечень вопросов, которые обсуждали. Они совпадают с обнародованным киргизской стороной.

Особое внимание было уделено вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции,

– отметили в главы Таджикистана.

Напомним, утром 1 мая пограничная служба Кыргызстана сообщила о том, что таджикские военные открыли огонь по жилым домам и гражданам в местности Арка Лейлекского района Баткенской области. Таджикистан опровергает эту информацию.

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