Президенти Киргизстану і Таджикистану домовилися відвести всю військову техніку від кордону
Глави Киргизстану і Таджикистану 1 травня провели телефонні переговори. Садир Жапаров і Емомалі Рахмон обговорили повне припинення вогню на кордоні між країнами й відведення військових від зони їхньої дислокації.
Джерело:пресслужба президента Киргизстану
Президенти країн висловили впевненість у щонайшвидшому врегулюванні ситуації, яка існує на спільному кордоні.
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Киргизстан повідомив про перемовини президентів
Під час телефонної розмови лідери Киргизстану і Таджикистану ще раз підтвердили, що вся військова техніка буде відведена від прикордонних районів з обох сторін,
– йдеться в повідомленні.
Також Жапаров і Рахмон домовилися створити спільну комісію Киргизстану і Таджикистану з ревізії всієї військової техніки по периметру кордону.
Розмову підтвердили й в Таджикистані
У пресслужбі президента Таджикистану підтвердили те, що розмова відбулася. Там уточнили перелік питань, які обговорювали. Вони збігаються з оприлюдненими киргизькою стороною.
Особливу увагу було приділено питанням повного дотримання режиму припинення вогню і повернення військ на постійні позиції,
– зазначили у глави Таджикистану.
Нагадаємо, вранці 1 травня прикордонна служба Киргизстану повідомила про те, що таджицькі військові відкрили вогонь по житлових будинках і громадянах у місцевості Арка Лейлекського району Баткенської області. Таджикистан спростовує цю інформацію.
Загострення на кордоні Таджикистану і Киргизстану: основне
- Загострення на кордоні Таджикистану і Киргизстану розпочалося 29 квітня. Причиною стало невдоволення населення тим, що таджицькі військові встановили камери біля пункту розподілу води "Головний". Згодом словесний конфлікт переріс у військові сутички.
- До кордону стягнули військову техніку та авіацію, а місцевих жителів евакуювали.
- У результаті обстрілів загинула 31 людина, а понад 120 – постраждали.
- 30 квітня президенти країн домовилися забрати свої війська з кордону та відкрити дороги для безперешкодного пересування населення.
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