Ситуація на кордоні Киргизстану і Таджикистану зранку 1 травня далі напружена. Таджицькі військові відкрили вогонь по житлових будинках киргизстанців.

Ситуація на кордоні між країнами

Військові обстріляли населений пункт Арка Лейлекського району Баткенської області. На щастя, людей звідти напередодні евакуювали.

Важливо Кількість загиблих від сутичок на кордоні Киргизстану і Таджикистану зросла до 31

Прикордонники Киргизстану заявили, що помітили пересування військової техніки Таджикистану. Однак у Душанбе спростували цю інформацію.

Станом на 09:45 киргизстанська сторона оцінює ситуацію на кордоні як напружену,

– мовиться у повідомленні.

На відео, які у соціальних мережах поширили місцеві мешканці, видно густі хмари диму у небі та господарську будівлю охоплену вогнем.

Дивіться відео наслідків обстрілів будинків:

Зауважимо, 1 травня у Баткені повинні початися переговори членів міжурядової комісії з делімітації та демаркації кордонів. Однак представники Таджикистану на зустріч поки не прибули, пише 24kg.

Що відомо про загострення на кордоні Таджикистану і Киргизстану