Таджикские военные обстреляли жилые дома Кыргызстана : видео
Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана утром, 1 мая, далее напряженная. Таджикские военные открыли огонь по жилым домам кыргызстанцев.
Ситуация на границе между странами
Военные обстреляли населенный пункт Арка Лейлекского района Баткенской области. К счастью, людей оттуда накануне эвакуировали.
Важно Число погибших из-за столкновений на границе Кыргызстана и Таджикистана возросло до 31
Пограничники Кыргызстана заявили, что заметили передвижение военной техники Таджикистана. Однако в Душанбе опровергли эту информацию.
По состоянию на 09:45 кыргызстанская сторона оценивает ситуацию на границе как напряженную,
– говорится в сообщении.
На видео, которые в социальных сетях распространили местные жители, видны густые облака дыма в небе и хозяйственное здание охваченную огнем.
Смотрите видео последствий обстрелов домов:
Отметим, 1 мая в Баткене должны начаться переговоры членов межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границ. Однако, представители Таджикистана на встречу пока не прибыли, пишет 24kg.
Что известно об обострении на границе Таджикистана и Кыргызстана
- Перестрелка на границе началась 29 апреля. Причиной стало недовольство населения тем, что таджикские военные установили камеры возле пункта распределения воды "Главный". Словесные перепалки переросли в военные стычки.
- К границе стянули военную технику и авиацию. Местных жителей эвакуировали.
- В результате обстрелов погиб 31 человек, а более 120 – пострадали. Известно, что среди жертв есть 12-летняя девочка.
- 30 апреля президенты стран договорились забрать свои войска с границы и открыть дороги для беспрепятственного передвижения населения. Стороны надеются, что конфликт удастся урегулировать дипломатично.
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