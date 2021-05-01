Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана утром, 1 мая, далее напряженная. Таджикские военные открыли огонь по жилым домам кыргызстанцев.

Ситуация на границе между странами

Военные обстреляли населенный пункт Арка Лейлекского района Баткенской области. К счастью, людей оттуда накануне эвакуировали.

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Пограничники Кыргызстана заявили, что заметили передвижение военной техники Таджикистана. Однако в Душанбе опровергли эту информацию.

По состоянию на 09:45 кыргызстанская сторона оценивает ситуацию на границе как напряженную,

– говорится в сообщении.

На видео, которые в социальных сетях распространили местные жители, видны густые облака дыма в небе и хозяйственное здание охваченную огнем.

Смотрите видео последствий обстрелов домов:

Отметим, 1 мая в Баткене должны начаться переговоры членов межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границ. Однако, представители Таджикистана на встречу пока не прибыли, пишет 24kg.

Что известно об обострении на границе Таджикистана и Кыргызстана