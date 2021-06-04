Сейчас официальные власти не подтвердили эту информацию. Об эвакуации сообщили журналисты со ссылкой на местных жителей.

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Кыргызстан эвакуирует людей с пограничного участка

Эвакуируют людей пожилого возраста, женщин и детей. Их просят приехать в населенный пункт Дароот-Коргон. Однако полномочный представитель правительства в Ошской области пока не комментирует ситуацию.

Сначала сказали, что переговоры проводит Камчибек Ташиев, позже попросили проехать в другое место,

– рассказали люди.

Кстати, перед тем Государственная пограничная служба Кыргызстана пожаловалась на обострение ситуации на границе с Таджикистаном. По предварительным данным, именно Таджикистан стягивает к границе технику и военнослужащих.

Эвакуация происходит в приграничном Чон-Алайском районе: смотрите на карте

Коротко об обострении ситуации между странами