Как заявили в пограничной службе Кыргызстана, сейчас обстановка на границе напряженная.

Важно Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

По данным службы, представители Таджикистана в ночь на 4 июня начали устанавливать контейнер на неописанном участке в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области и зашли на территорию Кыргызстана до тысячи метров.

Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная. С таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике,

– говорится в сообщении.

Что известно о конфликте

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась еще 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.

На фоне эскалации пограничного конфликта Кыргызстан и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга. В результате конфликта погибли более 34 человек.

и начали атаковать пограничные заставы друг друга. В результате конфликта погибли более 34 человек. 30 апреля делегации Кыргызстана и Таджикистана встретились на нейтральной территории и договорились об отводе войск из зоны конфликта.

Больше о конфликте

Дело в том, что 28 апреля таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды "Главный". Он расположен возле истока каналов, которые пополняют Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Местные жители попросили убрать камеру со столба, однако военные отказались выполнить просьбу. После этого стороны начали ссориться и забрасывать друг друга камнями. Впоследствии военные обеих стран применили оружие.