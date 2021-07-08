По предварительным данным, стрельба началась на участке границы в районе села Сумбулов Лейлекского района. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на собственные источники.

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В перестрелке есть погибшие

Стрельба произошла на горном участке Коч-Жайлоо около 17:00. Взаимное обстреливание сторон продолжалось в течение 20 – 30 минут. По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие.

Полномочный представитель кабинета министров в Баткенской области Абдикерим Алимбаев уже провел переговоры с представителем Согдийской области Таджикистана.

На место выехал глава областного управления пограничной службы Киялбек Толонбаев, руководители силовых структур. Вместе с коллегами из Таджикистана они займутся выяснением причин происшествия.

Sputnik Таджикистан сообщает, что виновны в перестрелке военные Кыргызстана. Они якобы незаконно пересекли границу и намеревались перевести 9 лошадей. Поэтому завязалась перестрелка, причем первыми начали стрелять военные Кыргызстана.

Кстати, недавно Государственная пограничная служба Кыргызстана пожаловалась на обострение ситуации на границе с Таджикистаном. СМИ сообщали даже о срочной эвакуации жителей близлежащих сел.

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