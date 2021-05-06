На основі документів XX століття: Киргизстан і Таджикистан юридично оформлять кордон
Киргизстан і Таджикистан доручили топографічним робочим групам описати проєктну лінію кордону 2 країн. Робота триватиме від 5 до 9 травня 2021 року.
Джерело:Ховар
Таке рішення стало результатом переговорів урядових делегації Киргизстану і Таджикистану з делімітації та демаркації державного кордону.
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Сторони домовилися для опису проєктної лінії використати низку документів та матеріалів національно-територіального розмежування 1924- 1927 років а також – паритетної комісії 1989 року.
Інші домовленості сторін
- Ще до завершення процесу делімітації, демаркації і юридичного оформлення кордону Киргизстан і Таджикистан реалізують спільний проєкт. Вони побудують автомобільну дорогу Ходжаї А'ло-Ворух.
- Статус дороги визначать окремою державною угодою між 2 країнами.
Конфлікт між Таджикистаном і Киргизстаном: основне
- Загострення конфлікту між Таджикистаном і Киргизстаном відбулося 29 квітня. Це сталося після того, як напередодні на "спірній" ділянці таджицька сторона встановила камери відеоспостереження.
- Жертвами конфлікту стали щонайменше 34 людини. Окрім того, відомо про декілька сотень постраждалих.
- Таджикистан і Киргизстан 3 травня домовилися про відведення війська із зони конфлікту.
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