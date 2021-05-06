Кыргызстан и Таджикистан поручили топографическим рабочим группам описать проектную линию границы 2 стран. Работа продлится от 5 до 9 мая 2021 года.

Такое решение стало результатом переговоров правительственных делегации Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы.

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Стороны договорились для описания проектной линии использовать ряд документов и материалов национально-территориального размежевания 1924 - 1927 годов а также паритетной комиссии 1989 года.

Другие договоренности сторон

Еще до завершения процесса делимитации, демаркации и юридического оформления границы Кыргызстан и Таджикистан реализуют общий проект. Они построят автомобильную дорогу Ходжаи А'Ло-Ворух.

Статус дороги определят отдельным государственным соглашением между 2 странами.

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