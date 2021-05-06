На основе документов XX века: Кыргызстан и Таджикистан юридически оформят границу
Кыргызстан и Таджикистан поручили топографическим рабочим группам описать проектную линию границы 2 стран. Работа продлится от 5 до 9 мая 2021 года.
Источник:Ховар
Такое решение стало результатом переговоров правительственных делегации Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы.
Заметьте Кыргызстан и Таджикистан закончили отвод войск от границ
Стороны договорились для описания проектной линии использовать ряд документов и материалов национально-территориального размежевания 1924 - 1927 годов а также паритетной комиссии 1989 года.
Другие договоренности сторон
- Еще до завершения процесса делимитации, демаркации и юридического оформления границы Кыргызстан и Таджикистан реализуют общий проект. Они построят автомобильную дорогу Ходжаи А'Ло-Ворух.
- Статус дороги определят отдельным государственным соглашением между 2 странами.
Конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном: основное
- Обострение конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном произошел 29 апреля. Это случилось после того, как на "спорном" участке накануне таджикская сторона установила "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.
- Жертвами конфликта стали по меньшей мере 34 человека. Кроме того, известно о нескольких сотнях пострадавших.
- Таджикистан и Кыргызстан 3 мая договорились об отводе войска из зоны конфликта.
Поделиться новостью