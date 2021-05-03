Число погибших граждан Кыргызстана на границе с Таджикистаном возросло до 34
В результате конфликта на границе с Таджикистаном пострадали уже почти 200 граждан Кыргызстана. Число жертв столкновений возросло до 34.
Источник:МОЗ Кыргызстана
О росте количества погибших и пострадавших граждан Кыргызстана сообщила заместитель министра здравоохранения страны Ализе Солтонбекова.
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Число пострадавших и погибших в Кыргызстане продолжает расти
Число пострадавших граждан Кыргызстана в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек, 34 – скончались,
– отметила Солтонбекова.
По ее словам, 99 пострадавших продолжают получать лечение, среди них 24 военных, 75 гражданские лица. Из 56 пострадавших, получающих лечение в Бишкеке, один находится в очень тяжелом состоянии.
По информации МВД Кыргызстана, всех погибших в конфликте убили из огнестрельного оружия.
Последствия столкновений на границе
- МЧС сообщают, что в селах Баткенського и Лейлекского районов разрушены и повреждены 78 домов, 10 АЗС, 8 магазинов, 2 школы, 1 фельдшерско-акушерский пункт, 1 детский сад и 1 здание отдела внутренних дел.
- Баткенская областная администрация информирует о 60 тысячах 400 граждан, которых эвакуировали из зоны конфликта.
Пострадавшие в Таджикистане
- По данным местных СМИ, жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали 8 – 10 человек, более 90 получили ранения.
- В то же время официальных сообщений от Душанбе пока нет.
Конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном: основное
- Конфликт между странами обострился 29 апреля на спорном участке границы. Это произошло после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.
- Сначала были словесные споры, впоследствии они переросли в военные беспорядки. К границе стянули военную технику и авиацию, а местных жителей эвакуировали.
- Возникла стрельба с десятками погибших и пострадавших.
- 30 апреля президенты стран договорились забрать свои войска с границы и открыть дороги.
- А уже 1 мая, пограничная служба Кыргызстана сообщала, что таджикские военные открыли огонь по жилым домам в местности Арка Лейлекского района Баткенской области. Однако, Таджикистан опровергал это.
- После, главы Кыргызстана и Таджикистана, 1 мая провели телефонные переговоры, во время которых согласовали полное прекращение огня.
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