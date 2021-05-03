В результате конфликта на границе с Таджикистаном пострадали уже почти 200 граждан Кыргызстана. Число жертв столкновений возросло до 34.

О росте количества погибших и пострадавших граждан Кыргызстана сообщила заместитель министра здравоохранения страны Ализе Солтонбекова.

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Число пострадавших и погибших в Кыргызстане продолжает расти

Число пострадавших граждан Кыргызстана в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек, 34 – скончались,

– отметила Солтонбекова.

По ее словам, 99 пострадавших продолжают получать лечение, среди них 24 военных, 75 гражданские лица. Из 56 пострадавших, получающих лечение в Бишкеке, один находится в очень тяжелом состоянии.

По информации МВД Кыргызстана, всех погибших в конфликте убили из огнестрельного оружия.

Последствия столкновений на границе

МЧС сообщают, что в селах Баткенського и Лейлекского районов разрушены и повреждены 78 домов, 10 АЗС, 8 магазинов, 2 школы, 1 фельдшерско-акушерский пункт, 1 детский сад и 1 здание отдела внутренних дел.

78 домов, 10 АЗС, 8 магазинов, 2 школы, 1 фельдшерско-акушерский пункт, 1 детский сад и 1 здание отдела внутренних дел. Баткенская областная администрация информирует о 60 тысячах 400 граждан, которых эвакуировали из зоны конфликта.

Пострадавшие в Таджикистане

По данным местных СМИ, жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали 8 – 10 человек, более 90 получили ранения.

В то же время официальных сообщений от Душанбе пока нет.

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