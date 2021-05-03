Таджикистан и Кыргызстан завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений. Сейчас ситуация стабильная.

Новых перестрелок за ночь не зафиксировали. Об этом заявила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

К тем Число погибших граждан Кыргызстана на границе с Таджикистаном возросло до 34

"По состоянию на 9:30 3 мая атмосфера на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная", – говорится в сообщении.

Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от границы. Сейчас вдоль всей линии киргизско-таджикской государственной границы осуществляют патрулирование пограничные наряды.

Также работу продолжает совместная комиссия, которая содержит офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства.

Число пострадавших во время конфликта – почти 200 человек

Число пострадавших во время конфликта на границе увеличилось до 183 человек, из них – 34 погибло. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения и соцразвития Ализе Солтонбекова.

Сейчас 99 пострадавших продолжают получать лечение в организациях здравоохранения страны.

Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном: что известно