Кыргызстан и Таджикистан закончили отвод войск от границ
Таджикистан и Кыргызстан завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений. Сейчас ситуация стабильная.
Источник:Anadolu
Новых перестрелок за ночь не зафиксировали. Об этом заявила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.
К тем Число погибших граждан Кыргызстана на границе с Таджикистаном возросло до 34
"По состоянию на 9:30 3 мая атмосфера на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная", – говорится в сообщении.
Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от границы. Сейчас вдоль всей линии киргизско-таджикской государственной границы осуществляют патрулирование пограничные наряды.
Также работу продолжает совместная комиссия, которая содержит офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства.
Число пострадавших во время конфликта – почти 200 человек
Число пострадавших во время конфликта на границе увеличилось до 183 человек, из них – 34 погибло. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения и соцразвития Ализе Солтонбекова.
Сейчас 99 пострадавших продолжают получать лечение в организациях здравоохранения страны.
Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном: что известно
- На границе между Кыргызстаном и Таджикистаном 29 апреля 2021 года началась перестрелка.
- К границе начали стягивать войска и военную технику. Словесная перепалка превратилась в военные беспорядки.
- Президенты стран 30 апреля договорились об отводе войск, а уже 1 мая они договорились о полном прекращении огня.
- Военные и техника начали перемещаться к местам дислокации 2 мая.
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