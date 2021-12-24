Похищали людей и "крышевали" наркобизнес: СБУ разоблачила банду в Мариуполе
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила преступную банду, которая действовала в Мариуполе. Злоумышленники похищали людей и втягивали их в наркоторговлю.
В СБУ сообщили, что продолжают системную борьбу с транснациональной организованной преступностью, которая угрожает государственной безопасности Украины.
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Злоумышленники похищали людей и "крышевали" наркобизнес
Во время спецоперации в Мариуполе нейтрализовали международную криминальную группировку. Злоумышленники похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей. Если люди отказывались, к ним применяли насилие и угрожали убийством.
Координировал деятельность группировки с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, так называемый "вор в законе". Он причастен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
Участники банды пытались наладить сбыт тяжелых наркотиков на территории региона. Для маскировки "товар" заказчикам передавали через местных жителей, которых насильно втягивали в наркобизнес.
Фигуранты дела терроризировали и запугивали жителей региона. В частности, нападали на людей и "выбивали" из них деньги.
Следствие выяснило, что злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации и затем заставляли потерпевших возвращать вымышленные долги. Для "убедительности" применяли оружие и избиения.
В Мариуполе поймали преступную банду / Фото СБУ
Участникам банды сообщили о подозрениях
Правоохранители задокументировали факты вымогательства денег на сумму почти 20 тысяч долларов. Кроме того, во время передачи части денег от потерпевшего задержали двух организаторов банды.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по статьям:
- вымогательство,
- разбой,
- незаконное лишение свободы или похищение человека.
Решают вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.
Злоумышленники требовали у людей деньги / Фото СБУ