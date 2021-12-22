Задержанный считал нелегитимной власть в Украине и призвал людей к тому, чтобы создать новую. Преступник также предполагал, что можно свергнуть власть насильственным способом.

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На собрании выбрали "президентом Украины"

Правоохранители сообщают, что соратников, с которыми формировал так называемое теневое правительство, мятежник находил в рядах "Всеукраинского национального конгресса". На первом собрании преступника даже избрали "президентом Украины". Также назначили так называемых "председателя Верховной Рады", "премьер-министра", руководителей силовых ведомств. В то же время действующие государственные органы признали "террористическими структурами".

Преступник даже хотел, чтобы его поддерживали ветераны АТО/ООС и военные ВСУ. Он планировал, что достигнет этого благодаря тому, что его сторонники будут иметь право на огнестрельное оружие.

Доказательства преступления

Дома у самозванца правоохранители провели обыски. Во время проверки изъяли печати и бланки фейковых псевдообразований.



У злоумышленника были печати незаконного формирования / Фото СБУ

Также нашли компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами преступлений. Среди вещей были и фейковые распоряжения самопровозглашенных органов власти и так называемые "дипломатические паспорта должностных лиц".



Фейковые "государственные" документы группировка также создала / Фото СБУ

"Лидеру" незаконного образования объявили подозрение по статье о действиях направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Также правоохранители проводят следствие и устанавливают других предположительно причастных к преступлению людей.

Случаи, когда СБУ разоблачала приспешников России в Украине

На Днепропетровщине СБУ разоблачила преступление бывшего чиновника Воздушных сил ВСУ. Экс-чиновние собирал секретную военную информацию и пытался передавать ее спецслужбам России.

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила агента российских спецслужб. Мужчина под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию об украинских патриотах и военных объектах.

СБУ в Винницкой области разоблачила чиновника одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ. Военнослужащий скрытно собирал секретные данные. Преимущественно эта информация касалась системы защиты украинских оборонных объектов.

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