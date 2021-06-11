Обнаружили и остановили процесс создания фейкового "горсовета" сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции.

Ранее Фейковый горсовет в сотрудничестве с Шарием: СБУ провела обыски в Хмельницком

Фейковый горсовет на Запорожье: что известно

Сторонник идеологии так называемого "псевдонародовластия" инициировал создание фальшивого "Гуляйпольского городского совета".

Сотрудники спецслужбы задокументировали проведение участниками псевдообразования мероприятий, на которых они пропагандировали непризнание действующей украинской власти.

Злоумышленники также призывали

к образованию силовых групп, которые бы захватили органы власти, правоохранительные и судебные структуры,

местных жителей присоединяться к "движению" через проведение массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.

Для легализации полномочий фейкового горсовета провели собрание. На нем даже избрали "городского главу" и "депутатов".

Во время обысков нашли и изъяли

печати и штампы так называемых "органов местного самоуправления",

протоколы собраний активистов,

компьютерную технику,

другие предметы и документы.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Обратите внимание! В конце октября 2021 года СБУ разоблачила группу злоумышленников, которые пытались создать фейковый Запорожский горсовет. По предварительной версии следствия, злоумышленники хотели сделать это для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.



На Запорожье фейковый "горсовет" призывал к свержению власти / Фото СБУ