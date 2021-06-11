Виявили та зупинили процес створення фейкової "міськради" співробітники Служби безпеки України та Нацполіції.

Раніше Фейкова міськрада у співпраці з Шарієм: СБУ провела обшуки в Хмельницькому

Фейкова міськрада на Запоріжжі: що відомо

Прибічник ідеології так званого "псевдонародовладдя" ініціював створення фальшивої "Гуляйпільськлої міської ради".

Співробітники спецслужби задокументували проведення учасниками псевдоутворення заходів, на яких вони пропагували невизнання чинної української влади.

Зловмисники також закликали

до утворення силових груп, які б захопили органи влади, правоохоронні та судові структури,

місцевих жителів приєднуватись до "руху" через проведення масових акцій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні.

Для легалізації повноважень фейкової міськради провели збори. На них навіть обрали "міського голову" і "депутатів".

Під час обшуків знайшли та вилучили

печатки та штампи так званих "органів місцевого самоврядування",

протоколи зібрань активістів,

компʼютерну техніку,

інші предмети та документи.

Наразі тривають слідчі дії.

Зверніть увагу! Наприкінці жовтня 2021 року СБУ викрила групу зловмисників, які намагалися створити фейкову Запорізьку міськраду. За попередньою версією слідства, зловмисники хотіли зробити це для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.



На Запоріжжі фейкова "міськрада" закликала до повалення влади / Фото СБУ