Виявили та зупинили процес створення фейкової "міськради" співробітники Служби безпеки України та Нацполіції.
Раніше Фейкова міськрада у співпраці з Шарієм: СБУ провела обшуки в Хмельницькому
Фейкова міськрада на Запоріжжі: що відомо
Прибічник ідеології так званого "псевдонародовладдя" ініціював створення фальшивої "Гуляйпільськлої міської ради".
Співробітники спецслужби задокументували проведення учасниками псевдоутворення заходів, на яких вони пропагували невизнання чинної української влади.
Зловмисники також закликали
- до утворення силових груп, які б захопили органи влади, правоохоронні та судові структури,
- місцевих жителів приєднуватись до "руху" через проведення масових акцій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні.
Для легалізації повноважень фейкової міськради провели збори. На них навіть обрали "міського голову" і "депутатів".
Під час обшуків знайшли та вилучили
- печатки та штампи так званих "органів місцевого самоврядування",
- протоколи зібрань активістів,
- компʼютерну техніку,
- інші предмети та документи.
Наразі тривають слідчі дії.
На Запоріжжі фейкова "міськрада" закликала до повалення влади / Фото СБУ