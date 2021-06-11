Виявили та зупинили процес створення фейкової "міськради" співробітники Служби безпеки України та Нацполіції.

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Фейкова міськрада на Запоріжжі: що відомо

Прибічник ідеології так званого "псевдонародовладдя" ініціював створення фальшивої "Гуляйпільськлої міської ради".

Співробітники спецслужби задокументували проведення учасниками псевдоутворення заходів, на яких вони пропагували невизнання чинної української влади.

Зловмисники також закликали

  • до утворення силових груп, які б захопили органи влади, правоохоронні та судові структури,
  • місцевих жителів приєднуватись до "руху" через проведення масових акцій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні.

Для легалізації повноважень фейкової міськради провели збори. На них навіть обрали "міського голову" і "депутатів".

Під час обшуків знайшли та вилучили

  • печатки та штампи так званих "органів місцевого самоврядування",
  • протоколи зібрань активістів,
  • компʼютерну техніку,
  • інші предмети та документи.

Наразі тривають слідчі дії.


На Запоріжжі фейкова "міськрада" закликала до повалення влади / Фото СБУ