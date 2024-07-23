Поиски продолжаются 4-е сутки: на Львовщине пропала 11-летняя девочка

На Львовщине разыскивают без вести пропавшую Соломию Веклич. Поиски ребенка продолжаются уже 4-е сутки. Девочка не разговаривает и нуждается в медицинской помощи.

Как сообщили в Поисково-спасательной волонтерской ассоциации Sarva, 11-летняя Соломия Веклич исчезла в субботу, 20 июля, в Раве-Русской. К поискам ребенка привлекли более 500 человек, кинологов, пограничников.

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Девочка не разговаривает

Девочка худощавая и была одета в серую майку и шорты в полоску. По данным волонтеров, девочка не разговаривает и нуждается в медицинской помощи.



В день исчезновения девочка была одета в серую майку и шорты в полоску / Фото полиции

В Нацполиции Львовщины сообщили, что по состоянию на утро 23 июля Соломию Веклич не нашли. Об исчезновении Соломии заявила ее мама. По ее словам, 20 июля в 15:00 дочь вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Полицейские вместе со спасателями, пограничниками, волонтерами прочесывают лес и все прилегающие территории, опрашивают людей. Также к поискам привлекли водолазов, специалистов с квадрокоптерами и кинологов с собаками.

! Всех, кто видел 11-летнюю Соломию Веклич, просят обращаться в полицию (оперативная линия 102).