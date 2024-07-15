В то же время 11 украинцев, в том числе 4 детей, спасли в течение этого времени.
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Отмечено, что больше всего жертв зафиксировали в 3 областях – Киевской, Черкасской и Днепропетровской.
В ГСЧС информируют, что с начала года на водных объектах погибли 672 человека, среди них 76 детей.
Предупреждение украинцам
Спасатели призвали украинцев позаботиться о собственной безопасности во время отдыха.
"В очередной раз призываем быть осторожными во время отдыха у воды: оценивайте свои физические возможности, выбирайте только приспособленные для купания места, не запутывайте слишком далеко, особенно в незнакомых водоемах, следите за детьми!", – отмечают в сообщении.
Опасность карьеров
Важно ответственно выбирать места для купания. В частности, не отпускать детей без присмотра на карьеры. На выходных мы писали о двух вопиющих случаях:
- в Винницкой области вблизи карьера в селе Черепашинцы на воде пропал 7-летний мальчик.
- на Львовщине в карьере утонули двое подростков.