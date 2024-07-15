Водночас 11 українців, зокрема 4 дітей, врятували протягом цього часу.

Дивіться також ЗМІ кажуть, що в Одесі міна здетонувала поруч з відпочивальниками у морі: у ВМС спростували

Зазначено, що найбільше жертв зафіксували в 3 областях – Київській, Черкаській та Дніпропетровській.

У ДСНС інформують, що від початку року на водяних об'єктах загинули 672 людини, серед них 76 дітей.

Попередження українцям

Рятувальники закликали українців подбати про власну безпеку під час відпочинку.

"Вкотре закликаємо бути обережними під час відпочинку біля води: оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця, не заплутайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах, пильнуйте дітей!", – наголошують у повідомленні.

Небезпека кар'єрів

Важливо відповідально обирати місця для купання. Зокрема, не відпускати дітей без нагляду на кар'єри. На вихідних ми писали про два кричущих випадки: