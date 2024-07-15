Про зникнення дитини рятувальників повідомили правоохоронці 14 липня.

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Дитина потонула

Рятувальники обстежили акваторію водойми площею майже 450 квадратних метра й знайшли тіло дитини. Хлопчика помітили на відстані 15 метрів від берега та на глибині 4 метри.

"Обстеживши акваторію водойми площею майже 450 кв.м, тіло дитини знайшли на відстані 15 м від берега та на глибині 4 метри", – йдеться у повідомленні.

З початку літа лише у Вінницькій області у водоймі потонула вже сьома дитина.

До слова, упродовж суботи, 13 липня, у Черкаській області на водоймах потонули 4 людини.