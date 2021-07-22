На Николаевщине у мужчины нашли 40 килограммов каннабиса: фото "урожая"

Полицейские 21 июля изъяли примерно 40 килограммов наркотиков у жителя Нового Буга, что на Николаевщине. Все это "добро" 37-летний мужчина хранил у себя дома.

По данным полицейских, стоимость наркотических веществ по ценам "черного" рынка достигает почти 8 миллионов гривен.

Важно Проглотил кило кокаина и провозил в багаже: СБУ задержала наркокурьеров в "Борисполе" – фото

Всего правоохранители изъяли 18 ведер, наполненных уже готовым к употреблению каннабисом. А на заднем дворе мужчины росли насаждения конопли высотой 1,5 метра, которые были тщательно обработаны и ухожены.

Все изъятое правоохранители направят на экспертизу. Полицейские сразу задержали мужчину. Его обвиняют по статьям:

310 о посеве или выращивании конопли;

309 о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Если вину мужчины докажут, ему может грозить до 8 лет лишения свободы. В ближайшее время мужчине сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

На Николаевщине нашли коноплю на 8 миллионов гривен / Фото Нацполиции