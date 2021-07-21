Как утверждают в СБУ, мощный канал поставки кокаина в Украину организовали участники международной группировки. Для задержания курьеров работники спецслужбы провели многоэтапную спецоперацию.

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Если злоумышленников признают виновными в суде, им грозит от 8 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Изъяли 2 килограмма кокаина



Партию наркотиков нашли среди вещей иностранца / Фото пресс-службы СБУ

Когда иностранцы прилетели в Борисполь, их уже ждали правоохранители.

Во время прохождения таможенного контроля мужчин задержали. Один из них пытался перевезти 1 килограмм кокаина в личных вещах.

Второй наркокурьер пытался спрятать запрещенные вещества другим способом – проглотил свертки с кокаином.



Второй наркокурьер съел килограмм кокаина / Фото пресс-службы СБУ

По факту преступления следователи открыли уголовное производство по статье о контрабанде наркотических средств. Иностранцев задержали и разместили под стражу.

Фигурантам производства уже сообщили о подозрении.

Правоохранители пытаются установить личности всех причастных к совершению преступления.