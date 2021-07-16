На нарушителя составили 2 админпротокола. Мужчине грозит штраф.

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Водитель BMW устроил гонки на трассе

  • Днем на трассе Киев – Чоп патрульные общались с водителем грузовика по требованиям теплового режима.
  • Вдруг они увидели, что с АЗС резко выехал автомобиль BMW 528.
  • Его водитель не убедился в безопасности маневра, поэтому чуть не попал в ДТП.
  • Полицейский пытался остановить машину, однако нарушитель продолжил движение.
  • Тогда правоохранители сели в служебный автомобиль и догнали беглеца.
  • На место остановки подъехал водитель автомобиля Peugeot 405.
  • Он предоставил патрульным видео неоднократных нарушений мужчины.

Смотрите видео гонки водителя под наркотиками:

Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения

Вскоре патрульные установили личность нарушителя. Им оказался 32-летний львовянин. Правоохранители заметили у мужчины признаки наркотического опьянения. Однако от проверки он отказался. На водителя составили 2 протокола:

  • "Управление транспортным средством в состоянии опьянения". За такое правонарушение мужчине грозит 10,2 тысячи гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на год.
  • "Создание аварийных обстоятельств". За это нарушение водителю грозит 8,5 тысячи гривен штрафа.

Вскоре состоится суд, который и выберет нарушителю наказание.

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