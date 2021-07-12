Злоумышленнику уже избрана мера пресечения. Суд поместил его под стражу.
К теме На Львовщине 20-летний юноша разбил почти 60 крестов на могилах Сечевых стрельцов: фото
Молодой человек был под наркотиками
- 20-летнему парню сообщили о подозрении в надругательстве над могилами умерших, совершенным из хулиганских побуждений.
- Правоохранители установили, что он на территории старого кладбища разбил почти 60 крестов на могилах Сечевых стрельцов.
- Нарушителя задержали на месте преступления.
- Он вел себя неадекватно и пытался убежать.
- Как установила экспертиза, злоумышленник находился под действием наркотиков.
Смотрите фото с места преступления / Фото Львовской облпрокуратуры и полиции
Парня поместили под стражу
Суд удовлетворил ходатайство Стрыйской окружной прокуратуры и поместил злоумышленника под стражу. За надругательство над могилами ему грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.
Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства преступления. Вскоре юноше изберут наказание.
Читайте также Продавал наркотики возле гимназии: на Львовщине задержали рецидивиста – фото