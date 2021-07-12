Злоумышленнику уже избрана мера пресечения. Суд поместил его под стражу.

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Молодой человек был под наркотиками

  • 20-летнему парню сообщили о подозрении в надругательстве над могилами умерших, совершенным из хулиганских побуждений.
  • Правоохранители установили, что он на территории старого кладбища разбил почти 60 крестов на могилах Сечевых стрельцов.
  • Нарушителя задержали на месте преступления.
  • Он вел себя неадекватно и пытался убежать.
  • Как установила экспертиза, злоумышленник находился под действием наркотиков.

Смотрите фото с места преступления / Фото Львовской облпрокуратуры и полиции

Парня поместили под стражу

Суд удовлетворил ходатайство Стрыйской окружной прокуратуры и поместил злоумышленника под стражу. За надругательство над могилами ему грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства преступления. Вскоре юноше изберут наказание.

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