Злоумышленнику уже избрана мера пресечения. Суд поместил его под стражу.

К теме На Львовщине 20-летний юноша разбил почти 60 крестов на могилах Сечевых стрельцов: фото

Молодой человек был под наркотиками

20-летнему парню сообщили о подозрении в надругательстве над могилами умерших, совершенным из хулиганских побуждений.

Правоохранители установили, что он на территории старого кладбища разбил почти 60 крестов на могилах Сечевых стрельцов.

Нарушителя задержали на месте преступления.

Он вел себя неадекватно и пытался убежать.

Как установила экспертиза, злоумышленник находился под действием наркотиков.

Смотрите фото с места преступления / Фото Львовской облпрокуратуры и полиции

Парня поместили под стражу

Суд удовлетворил ходатайство Стрыйской окружной прокуратуры и поместил злоумышленника под стражу. За надругательство над могилами ему грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства преступления. Вскоре юноше изберут наказание.

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