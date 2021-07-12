Зловмиснику вже обрали запобіжний захід. Суд помістив його під варту.

До теми На Львівщині 20-річний юнак розтрощив майже 60 хрестів на могилах січових стрільців: фото

Хлопець був під наркотиками

20-річному хлопцеві повідомили про підозру в нарузі над могилами померлих, вчиненій з хуліганських мотивів.

Правоохоронці встановили, що він на території старого кладовища розтрощив майже 60 хрестів на могилах січових стрільців.

Порушника затримали на місці злочину.

Він поводився неадекватно та намагався втекти.

Як встановила експертиза, зловмисник перебував під дією наркотиків.

Дивіться фото з місця злочину / Фото Львівської облпрокуратури та поліції

Хлопця помістили під варту

Суд задоволив клопотання Стрийської окружної прокуратури та помістив зловмисника під варту. За наругу над могилами йому загрожує від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини злочину. Невдовзі юнаку оберуть покарання.

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