Зловмиснику вже обрали запобіжний захід. Суд помістив його під варту.
До теми На Львівщині 20-річний юнак розтрощив майже 60 хрестів на могилах січових стрільців: фото
Хлопець був під наркотиками
- 20-річному хлопцеві повідомили про підозру в нарузі над могилами померлих, вчиненій з хуліганських мотивів.
- Правоохоронці встановили, що він на території старого кладовища розтрощив майже 60 хрестів на могилах січових стрільців.
- Порушника затримали на місці злочину.
- Він поводився неадекватно та намагався втекти.
- Як встановила експертиза, зловмисник перебував під дією наркотиків.
Дивіться фото з місця злочину / Фото Львівської облпрокуратури та поліції
Хлопця помістили під варту
Суд задоволив клопотання Стрийської окружної прокуратури та помістив зловмисника під варту. За наругу над могилами йому загрожує від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини злочину. Невдовзі юнаку оберуть покарання.
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