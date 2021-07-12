Зловмиснику вже обрали запобіжний захід. Суд помістив його під варту.

До теми На Львівщині 20-річний юнак розтрощив майже 60 хрестів на могилах січових стрільців: фото

Хлопець був під наркотиками

  • 20-річному хлопцеві повідомили про підозру в нарузі над могилами померлих, вчиненій з хуліганських мотивів.
  • Правоохоронці встановили, що він на території старого кладовища розтрощив майже 60 хрестів на могилах січових стрільців.
  • Порушника затримали на місці злочину.
  • Він поводився неадекватно та намагався втекти.
  • Як встановила експертиза, зловмисник перебував під дією наркотиків.

Дивіться фото з місця злочину / Фото Львівської облпрокуратури та поліції

Хлопця помістили під варту

Суд задоволив клопотання Стрийської окружної прокуратури та помістив зловмисника під варту. За наругу над могилами йому загрожує від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини злочину. Невдовзі юнаку оберуть покарання.

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