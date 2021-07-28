В полиции объяснили, почему наказали патрульных, которые задержали Брагара

В полиции Киева объяснили, что объявили патрульным выговор не из-за остановки и проверки водителя, которого они заподозрили в вождении в пьяном виде. Это случилось из-за того, что полицейские не выполнили требования инструкции.

Говорится о том, что патрульные не включили нагрудные камеры. В полиции отметили, что они "и в дальнейшем продолжать фиксировать факты нарушений, несмотря на категории, ранги и статусы".

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В полиции объяснили, за что наказали патрульных

Полицейские объяснили причину выговоры, которую получили патрульные, которые остановили нардепа в Киеве.

Не из-за остановки и проверки водителя, которого они заподозрили в вождении в состоянии опьянения, а потому, что инспекторы не выполнили требования инструкции и не выбрана нагрудные камеры,

– объяснили в полиции.

Также там заверили, что патрульные по закону имеют право и обязаны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения. В том числе и такое серьезное нарушение, как вождение в пьяном виде.

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