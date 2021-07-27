Они не включили во время остановки нагрудные камеры. Поэтому к ним и их руководителям применили дисциплинарное взыскание.

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Патрульным, которые остановили автомобиль "слуги народа" Евгения Брагара, объявили выговор, командира роты – понизили в должности, а командиру батальона сообщили о замечаниях.

Справка. После выполнения дисциплинарного взыскания все правоохранители вернутся к своим непосредственным служебным обязанностям.

Что известно о скандале между Брагерем и патрульными

В начале июля киевские патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился скандальный "слуга народа" Евгений Брагар. Между ними вспыхнул спор. Правоохранители заподозрили, что политик – под наркотиками. Сам Брагар утверждал, что такие обвинения посыпались лишь после того, как ему якобы намекали на взятку, а он отказался. По словам политика, патрульные не представились и хамили ему.

Народный избранник написал заявление на патрульных, поэтому в полиции начали служебное расследование. Выяснилось, что в начале общения с Брагарем они не включили бодикамеры. Впоследствии Брагар сообщил, что получил результаты теста – наркотиков в его организме не обнаружили. Права, которые забрали у него до окончательных результатов экспертизы, уже вернули.