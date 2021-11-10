Полиция больше года собирала доказательства, чтобы задержать палача "Палыча"

Украинские спецслужбы 9 ноября поймали Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч". Он является руководителем донецкой тюрьмы "Изоляция", где происходили зверства против украинских пленных. К задержанию палача стражи порядка готовились более года.

Как пояснил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, операция по задержанию Куликовского готовилась 1,5 года.

Важно Убийца, садист и психопат: кто такой Денис "Палыч" Куликовский, пойманный СБУ

Как пояснил Шевченко, правоохранители опрашивали пострадавших, которых зверски пытали в "Изоляции". Благодаря показам 166 пленных удалось установить всех 45 участников преступной организации "МГБ ДНР". В то же время, директор департамента коммуникации МВД Украины отметил, что заочное подозрение Куликовскому объявили год назад.

"Палыча" задержали в рамках ранее открытого уголовного производства. В настоящее время в отношении него проводят необходимые процессуальные действия. В частности – насчет избрания меры пресечения и получения дополнительных данных о его незаконной деятельности.

Уголовное производство открыто по статьям о:

создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований ("светит" от 2 до 8 лет за решеткой);

торговле людьми (от 3 до 8 лет за решеткой);

создании террористической группы или организации (от 8 до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества или без);

нарушении законов и обычаев войны (если было умышленное убийство – от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное).

Отметим, что "Палыч" был руководителем подпольной тюрьмы "Изоляция" на Донбассе. Происходившие там зверства трудно представить в цивилизованном обществе.

Больше об этом Подпольная тюрьма "Изоляция": ужасные подробности, как сепаратисты насилуют людей на Донбассе

Что "Палыч" делал в "Изоляции"

Бывшие украинские пленные, которым удалось выжить после бесчеловечных издевательств, называют Куликовского настоящим садистом и психопатом. Один из экс-пленников рассказал, что "Палыч" выбирал себе постоянных жертв, над которыми планомерно издевался. Он запрещал людям есть все, кроме каши, избивал, унижал и поливал водой с высоким давлением.

Он часто уходил в запой на несколько недель и в это время начинались массовые избиения, которые некоторые не переносили. Бывало и такое, что его чрезмерное употребление алкоголя заканчивалось смертью пленников. Кроме этого, преступник любил наблюдать за тем, как его "подчиненные" избивали пленных.