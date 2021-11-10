Поліція понад рік збирала докази, щоб затримати ката "Палича"

Українські спецслужби 9 листопада спіймали Дениса Куликовського на прізвисько "Палич". Він є керівником донецької катівні "Ізоляція", де відбувалися звірства проти українських полонених. До затримання ката правоохоронці готувалися понад рік.

Як пояснив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, операція із затримання Куликовського готувалася 1,5 роки.

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Як пояснив Шевченко, правоохоронці опитували потерпілих, яких по-звірячому катували в "Ізоляції". Завдяки показам 166 полонених вдалося встановити всіх 45 учасників злочинної організації "МДБ ДНР". Водночас директор департаменту комунікації МВС України зазначив, що заочну підозру Куликовському оголосили рік тому.

"Палича" затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження. Наразі щодо нього проводять необхідні процесуальні дії. Зокрема – щодо обрання запобіжного заходу й отримання додаткових даних про його незаконну діяльність.

Кримінальне провадження відкрите за статтями про:

створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань ("світить" від 2 до 8 років за ґратами);

торгівлю людьми (від 3 до 8 років за ґратами);

створення терористичної групи чи організації (від 8 до 15 років за ґратами з конфіскацією майна або без);

порушення законів та звичаїв війни (якщо було умисне вбивство – від 10 до 15 років позбавлення волі або й довічне).

Зауважимо, що "Палич" був керівником підпільної катівні "Ізоляція" на Донбасі. Звірства, яка там відбувалися, важко уявити у цивілізованому суспільстві.

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Що "Палич" робив в "Ізоляції"

Колишні українські полонені, яким вдалося вижити після нелюдських знущань, називають Куликовського справжнім садистом та психопатом. Один з ексбранців розповів, що "Палич" обирав собі постійних жертв, з яких планомірно знущався. Він забороняв людям їсти все, окрім каші, бив, принижував і поливав водою з високим тиском.

Нелюд часто йшов у запій на кілька тижнів і в цей час починалися масові побиття, які дехто не переносив. Бувало й таке, що його надмірне вживання алкоголю закінчувалося смертю бранців. Окрім цього, злочинець любив спостерігати за тим, як його "підлеглі" били полонених.