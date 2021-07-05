Проверят действия патрульных: полиция проведет расследование из-за скандала со "слугой" Брагарем

Полицейские остановили автомобиль, которым управлял "слуга народа" Евгений Брагарь. Департамент полиции Украины проверит законность действий патрульных.

В полиции проведут служебное расследование

Скандального депутата Евгения Брагаря патрульные Киева остановили 3 июля примерно в 22:00 на улице Русовой. Он управлял автомобилем Toyota Camry.

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Впоследствии народный депутат в соцсети сообщил о правонарушениях со стороны полиции. Патрульные якобы заподозрили его в состоянии наркотического опьянения после его отказа дать взятку. Поэтому департамент патрульной полиции Украины проверит законность действий патрульных.

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Полицейские остановили авто, потому что на заднем номере авто не работала лампочка, что освещает номер.

При остановке автомобиля, работники полиции предположили, что Брагарь находится под действием наркотических веществ.

Депутата доставили к врачу-наркологу, где он прошел 2 теста. Результаты первого придется ждать 7 дней, а вот второй анализ подтвердил, что наркотических веществ в его организме – нет .

. После этого нардеп написал заявление на патрульных, что обязало Департамент патрульной полиции провести служебное расследование.