Перевірять дії патрульних: поліція проведе розслідування через скандал з "слугою" Брагарем

4 липня 2021 , 23:52
Читать новость на русском

Джерело:

Патрульна поліція України

Поліцейські зупинили автомобіль, яким кермував "слуга народу" Євгеній Брагар. Департамент поліції України перевірить законність дій патрульних.

У поліції проведуть службове розслідування

Скандального депутата Євгенія Брагара патрульні Києва зупинили 3 липня приблизно о 22:00 на вулиці Русової. Він кермував автомобілем Toyota Camry.

До теми Патрульні зупинили скандального "слугу" Брагара: той написав на них заяву – відео

Згодом народний депутат у соцмережі повідомив про правопорушення з боку поліції. Патрульні нібито запідозрили його у стані наркотичного сп'яніння після його відмови дати хабар. Через це департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних.

Зверніть увагу! Раніше нардеп вже потрапляв у гучні скандали. Наприклад у лютому він запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи", аби вона могла заплатити за комуналку.

Детальніше про інцидент з нардепом

  • Поліцейські зупинили авто, бо на задньому номері авто не працювала лампочка, яка відсвітлює номер.
  • При зупинці автомобіля, працівники поліції припустили, що Брагар перебуває під дією наркотичних речовин.
  • Депутата доставили до лікаря-нарколога, де він пройшов аж 2 тести. Результати першого доведеться чекати 7 днів, а от другий аналіз підтвердив, що наркотичних речовин у його організмі – немає. 
  • Після цього нардеп написав заяву на патрульних, що зобов'язало Департамент патрульної поліції провести службове розслідування.
Автор: Тетяна Сукач