Перевірять дії патрульних: поліція проведе розслідування через скандал з "слугою" Брагарем
4 липня 2021 , 23:52Читать новость на русском
Джерело:Патрульна поліція України
Поліцейські зупинили автомобіль, яким кермував "слуга народу" Євгеній Брагар. Департамент поліції України перевірить законність дій патрульних.
У поліції проведуть службове розслідування
Скандального депутата Євгенія Брагара патрульні Києва зупинили 3 липня приблизно о 22:00 на вулиці Русової. Він кермував автомобілем Toyota Camry.
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Згодом народний депутат у соцмережі повідомив про правопорушення з боку поліції. Патрульні нібито запідозрили його у стані наркотичного сп'яніння після його відмови дати хабар. Через це департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних.Зверніть увагу! Раніше нардеп вже потрапляв у гучні скандали. Наприклад у лютому він запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи", аби вона могла заплатити за комуналку.
Детальніше про інцидент з нардепом
- Поліцейські зупинили авто, бо на задньому номері авто не працювала лампочка, яка відсвітлює номер.
- При зупинці автомобіля, працівники поліції припустили, що Брагар перебуває під дією наркотичних речовин.
- Депутата доставили до лікаря-нарколога, де він пройшов аж 2 тести. Результати першого доведеться чекати 7 днів, а от другий аналіз підтвердив, що наркотичних речовин у його організмі – немає.
- Після цього нардеп написав заяву на патрульних, що зобов'язало Департамент патрульної поліції провести службове розслідування.