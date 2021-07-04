Перевірять дії патрульних: поліція проведе розслідування через скандал з "слугою" Брагарем

Поліцейські зупинили автомобіль, яким кермував "слуга народу" Євгеній Брагар. Департамент поліції України перевірить законність дій патрульних.

У поліції проведуть службове розслідування

Скандального депутата Євгенія Брагара патрульні Києва зупинили 3 липня приблизно о 22:00 на вулиці Русової. Він кермував автомобілем Toyota Camry.

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Згодом народний депутат у соцмережі повідомив про правопорушення з боку поліції. Патрульні нібито запідозрили його у стані наркотичного сп'яніння після його відмови дати хабар. Через це департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних.

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Поліцейські зупинили авто, бо на задньому номері авто не працювала лампочка, яка відсвітлює номер.

При зупинці автомобіля, працівники поліції припустили, що Брагар перебуває під дією наркотичних речовин.

Депутата доставили до лікаря-нарколога, де він пройшов аж 2 тести. Результати першого доведеться чекати 7 днів, а от другий аналіз підтвердив, що наркотичних речовин у його організмі – немає.

Після цього нардеп написав заяву на патрульних, що зобов'язало Департамент патрульної поліції провести службове розслідування.