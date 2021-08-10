Полиция разыскала третьего подозреваемого в смертельном избиении юноши на Полтавщине

После драки с компанией юношей в Горишних Плавнях умер 22-летний парень. Правоохранителям удалось установить уже третьего подозреваемого в преступлении.

Его разыскали в Кировоградской области. Подозреваемому – 21 год. Парень также проживает в Горишних Плавнях.

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Фигуранту преступления уже вручили подозрение по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. В суд уже направили ходатайство об избрании ему меры пресечения – содержание под стражей.

Трагедия в Горишних Плавнях

Тело 22-летнего местного жителя обнаружили в Горишних Плавнях утром 7 августа. Полицейские выяснили, что ночью у него был конфликт с компанией парней.

Правоохранители разыскали 2 несовершеннолетних, которых подозревают в избиении потерпевшего. Впоследствии удалось установить личность и третьего фигуранта.

Если следователи докажут вину юношей, им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Другим подозреваемым в убийстве уже выбрали меры предосторожности. 17-летних участников смертельной драки взяли под стражу на 60 суток, без права внесения залога.