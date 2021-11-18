Полиция задержала людей, которые планировали убить украинского министра

Правоохранители задержали группу лиц. Их подозревают в подготовке покушения на убийство одного из украинских министров.

Пока неизвестно, о каком именно министре идет речь. Все детали впоследствии сообщит глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.

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Заметим, брифинг главы МВД запланирован на 17:30 18 ноября.

Сегодня, 18 ноября, состоится брифинг с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского относительно задержания полицией лиц, которые планировали покушение на одного из министров украинского правительства,

– говорится в сообщении.

Ранее в Одесской области правоохранители инсценировали нападение на депутата

6 ноября правоохранители сообщили, что под Одессой неизвестные остановили автомобиль, в котором ехал депутат одной из ОТО в Херсонской области. Политика якобы сильно избили. Его в тяжелом состоянии забрали в больницу.

Впоследствии выяснилось, что никакого нападения не было. Через 3 дня полицейские заявили, что инсценировали избиение, чтобы предотвратить настоящее. Злоумышленника, который хотел заказать нападение, уже задержали. Оказалось, что это глава поселкового совета. За избиение чиновника он предлагал 7 тысяч долларов.

Заказчик рассчитывал, что потерпевший после нападения окажется на инвалидной коляске и больше не будет заниматься местными делами. Теперь главе сельсовета грозит 10 лет тюрьмы.