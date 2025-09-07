Польская авиация была в состоянии наивысшей боевой готовности во время российского обстрела Украины
- Польша привела в повышенную боевую готовность свои силы противовоздушной обороны из-за российской атаки на Украину.
- Польские военные меры имели превентивный характер для обеспечения безопасности воздушного пространства.
Из-за массированной российской атаки на Украину ночью 7 сентября Польша подняла в небо истребители. Воздушные силы контролировали положение в воздушном пространстве на границе с Украиной.
Так, в небе находились не только польские, но и союзные самолеты. Об этом стало известно из заявления оперативного командования Вооруженных сил Польши, передает 24 Канал.
Смотрите также Погибла мама с сыном: в Киеве в результате атаки есть жертвы и много пострадавших
Что известно об активности польской авиации?
Вооруженные силы Польши привели в повышенную боевую готовность свои силы противовоздушной обороны во время ракетно-дроновой российской атаки на Украину в ночь на 7 сентября.
Известно также о том, что польские военные подняли в небо самолеты.
В частности, к обеспечению безопасности приобщались истребители F-35 Королевских ВВС Нидерландов.
К возможным угрозам подготовили и наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения.
Обратите внимание! В польском военном командовании отметили, что эти меры имели превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности польского воздушного пространства, особенно в регионах вблизи украинской границы.
Ситуация находилась под постоянным контролем военных. Подчиненные силы и средства были готовы к немедленному реагированию в случае необходимости. Все военные операции завершились после прекращения российской атаки.
Чем била Россия по Украине во время массированного обстрела?
- В ночь на 7 сентября Россия применила 810 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитации. Запуски осуществлялись с территории России и временно оккупированного Крыма.
- Также враг выпустил 9 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области и 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Крыма.
- Воздушные силы сообщили, что зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных дронов по 33 различным объектам. Обломки сбитых целей упали еще в 8 местах.
- В Днепропетровской области дроны повредили инфраструктуру. В Кривом Роге в результате ударов возникли пожары на предприятии и в частном секторе.