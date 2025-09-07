Из-за массированной российской атаки на Украину ночью 7 сентября Польша подняла в небо истребители. Воздушные силы контролировали положение в воздушном пространстве на границе с Украиной.

Так, в небе находились не только польские, но и союзные самолеты. Об этом стало известно из заявления оперативного командования Вооруженных сил Польши, передает 24 Канал.

Что известно об активности польской авиации?

Вооруженные силы Польши привели в повышенную боевую готовность свои силы противовоздушной обороны во время ракетно-дроновой российской атаки на Украину в ночь на 7 сентября.

Известно также о том, что польские военные подняли в небо самолеты.

В частности, к обеспечению безопасности приобщались истребители F-35 Королевских ВВС Нидерландов.

К возможным угрозам подготовили и наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения.

Обратите внимание! В польском военном командовании отметили, что эти меры имели превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности польского воздушного пространства, особенно в регионах вблизи украинской границы.

Ситуация находилась под постоянным контролем военных. Подчиненные силы и средства были готовы к немедленному реагированию в случае необходимости. Все военные операции завершились после прекращения российской атаки.

Чем била Россия по Украине во время массированного обстрела?