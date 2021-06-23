В Польше сразу 8 патрульных не могли усмирить украинца с огнетушителем: видео

В Польше 8 патрульных не могли задержать 36-летнего украинца, который нападал на них с огнетушителем и активно сопротивлялся. Инцидент произошел в одном из районов Варшавы.
Правоохранителей вызвали местные жители. Они были свидетелями того, как этот мужчина за рулем авто ездил по тротуару и едва не сбил мужчину с ребенком.
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Патрульные надевали шлемы
Сразу после приезда на место вызова правоохранители нашли автомобиль. Однако им не удалось задержать водителя сразу.
В полиции рассказали, что мужчина оказывал "яростное сопротивление" и применял огнетушитель. Служащим пришлось даже надевать шлемы и использовать другие спецсредства, чтобы не получить травм.
Вырвался из наручников
Через некоторое время полицейские все же задержали мужчину и надели на него наручники. Однако это продолжалось недолго – злоумышленник вырвался из автомобиля и начал убегать.
Видео задержания украинца:
Усмирить мужчину удалось только медикам. В больнице ему вкололи успокоительное.
Пока официально неизвестно, были ли в его организме наркотические средства, однако правоохранители заверили, что у него были "яркие признаки наркотического опьянения". Образцы его крови отправили на экспертизу.
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