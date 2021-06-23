У Польщі одразу 8 патрульних не могли вгамувати українця з вогнегасником: відео

У Польщі 8 патрульних не могли затримати 36-річного українця, який нападав на них з вогнегасником та активно опирався. Інцидент трапився в одному з районів Варшави.

Правоохоронців викликали місцеві мешканці. Вони були свідками того, як цей чоловік за кермом авто їздив по тротуару і ледь не збив чоловіка з дитиною.

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Патрульні одягали шоломи

Одразу після приїзду на місце виклику правоохоронці знайшли автомобіль. Однак їм не вдалося затримати водія одразу.

У поліції розповіли, що чоловік чинив "шалений опір" та застосовував вогнегасник. Службовцям довелося навіть одягати шоломи та використовувати інші спецзасоби, аби не отримати травм.

Вирвався з наручників

Через певний час поліцейські все ж затримати чоловіка та одягнули на нього наручники. Однак це тривало не довго – зловмисник вирвався з автомобіля і почав втікати.

Відео затримання українця:

Вгамувати чоловіка вдалося лише медикам. У лікарні йому вкололи заспокійливе.

Наразі офіційно невідомо, чи в його організмі були наркотичні засоби, однак правоохоронці запевнили, що той мав "яскраві ознаки наркотичного сп'яніння". Зразки його крові відправили на експертизу.

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