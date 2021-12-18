В Польше чиновник предлагал подчиненной секс с депутатом со Львова

В Польше разразился сексуальный скандал, связанный с Украиной. В Кракове советница заместителя главы местного городского совета Алисия Щепанская обвинила своего руководителя. Тот якобы предлагал ей переспать с одним из украинских депутатов со Львова.

Инцидент произошел 3 декабря. Тогда представители Краковского городского совета провели официальную встречу с членами делегации со Львова.

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Склонял женщину к половым отношениям

На торжественном ужине присутствовал и украинский консул. Городской совет Кракова представлял Славомир Пьетржик, являющийся заместителем председателя городского совета и советником президентского клуба Przyjazny Kraków.

По словам чиновницы, последний за общим столом якобы склонял ее к половым отношениям с одним из львовских депутатов. Более того, во время ужина Пьетржик вульгарно шутил по отношению к женщине.

После этого инцидента Щепанская подала официальную жалобу на советника. Женщина написала четко указывает, что поведение Пьетржика является домогательством.

Пьетржик извинился, но вину отвергает

На время рассмотрения дела чиновника отстранили от исполнения обязанностей заместителя председателя. После огласки Пьетржик выразил сожаление о своем поступке. В то же время, он отрицает, что хотел склонить коллегу к сексу с участником делегации со Львова.

Искренне прошу прощения у советницы Алисии Щепанской за то, что 3 декабря во время ужина с делегацией со Львова я использовал касаемо ее неудачные фразы, которые она восприняла как оскорбительные и наносящие ей вред. Алисия от всей души прошу у Вас прощения. Мне очень жаль, что мои слова вызвали у вас боль и сожаление,

– отметил он.

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Глава президентского клуба Przyjazny Kraków Рафал Комаревич заметил: если все подтвердится, это возмутительно. В то же время он подчеркнул, что такое поведение – недопустимо.