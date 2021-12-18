У Польщі чиновник пропонував підлеглій секс із депутатом зі Львова

У Польщі спалахнув сексуальний скандал, пов'язаний із Україною. У Кракові радниця заступника голови місцевої міської ради Алісія Щепаньська звинуватила свого керівника. Той начебто пропонував їй переспати з одним із українських депутатів зі Львова.

Інцидент стався 3 грудня. Тоді представники Краківської міської ради провели офіційну зустріч з членами делегації зі Львова.

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"Заохочував" жінку до статевих стосунків

На урочистій вечері був присутнім і український консул. Міську раду Кракова представляв Славомир П'єтржик, який є заступником голови міської ради та радником президентського клубу Przyjazny Kraków.

За словами чиновниці, останній за спільним столом начебто "заохочував" її до статевих стосунків з одним із львівських депутатів. Ба більше, під час вечері П'єтржик вульгарно жартував щодо жінки.

Після цього інциденту Щепанська подала офіційну скаргу на радника. Жінка чітко вказує, що поведінка П'єтржика є домаганням.

П'єтржик вибачився, але вину відкидає

На час розгляду справи посадовця відсторонили від виконання обов'язків заступника голови. Після розголосу П'єтржик висловив співчуття про свій вчинок. Водночас він заперечує, що хотів схилити колегу до сексу з учасником делегації зі Львова.

Щиро прошу вибачення у радниці Алісії Щепанської за те, що 3 грудня під час вечері з делегацією зі Львова я використав щодо неї невдалі фрази, які вона сприйняла як образливі та ті, які завдають їй шкоди. Алісія від усієї душі прошу у Вас пробачення. Мені дуже шкода, що мої слова викликали у вас біль і жаль,

– зазначив він.

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Голова президентського клубу Przyjazny Kraków Рафал Комаревич зауважив: якщо все підтвердиться, це обурливо. Водночас він наголосив, що така поведінка – неприпустима.