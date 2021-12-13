Чутки про інтимні стосунки між президентом України Володимиром Зеленським спростувала сама Юлія Мендель. Колишня прессекретарка наголосила, що її відносини з главою держави були винятково професійними.

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Мендель спростувала чутки про роман

Вона переконана, що поширення таких чуток були інформаційною атакою, спрямованою проти подружжя Володимира та Олени Зеленських. При цьому її використали як "об'єкт".

У нас з ним не було особистісних стосунків. У нас були професійні відносини,

– підкреслила Мендель.

Як додала колишня речниця президента, такі чутки є абсолютно абсурдними, однак зрозумілими народу. "З цього можна посміятися, можна поплакати", – підкреслила вона.

Зверніть увагу! У 2020 році в Україні ширились чутки про те, що Юлія Мендель нібито вагітна від Володимира Зеленського. Такі фейки поширили відразу декілька джерел.

Мендель розповіла про особисте життя

Крім того, нещодавно Юлія Мендель опублікувала нове фото, на якій видно чоловічу руку. Тож колишня речниця президента відповіла також на запитання про те, кому належить рука, що лежить на її плечі на фото.

У мене є особисте життя. Було смішно читати, що це рука Кремля, рука Ахметова, рука цілої плеяди політиків, – зауважила вона.

Як пообіцяла Мендель, ім'я цього чоловіка вона оприлюднить впродовж кількох місяців. Вона додала, що це до певною мірою публічна особа та її коханий.



Нове фото Мендель з чоловіком / Фото з інстаграму ексречниці президента