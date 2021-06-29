Сексуальное насилие над детьми в католической церкви: Польша обнародовала жуткие данные
Источник:Укринформ
В течение 1958 – 2020 годов в Польше от возможного сексуального насилия со стороны священников пострадали 368 несовершеннолетних. Польская церковь уже признала объективными 39% случаев.
Институт статистики Римско-католической церкви РП собирал данные с июля 2018 по декабрь 2020 года. Обнародовали их высшие иерархи 29 июня на пресс-конференции в Варшаве.
Заметьте Учитель занялся сексом с ученицей 8 класса в гимназии на Житомирщине: приговор суда
Примас Польши архиепископ Войцех Полак извинился перед пострадавшими.
Хочу обратиться к пострадавшим и ко всем тем, кого задело зло в церкви, и попросить прощения,
– заявил церковник.
По словам Полака, в статистику вошли только люди, которые решились рассказать о пережитом. В то же время обнародованные данные не демонстрируют весь драматизм ситуации.
Полак отметил необходимость помнить и осознавать, что не все решились рассказать о своей обиде и сообщить об этом.
Некоторые случаи еще проверяют
- 39% случаев Польская церковь признала объективными;
- 51% случаев еще проверяют;
- 10% случаев – не подтвердили.
Секс-скандалы в мире: последние новости
- В июне 2021 года более 30 женщин подали в суд на компанию Mindgeek – владелицу сайта Pornhub. Они заявили, что на сайте опубликовали частные видео с ними без их согласия.
- В США 44-летняя учительница занималась сексом с двумя учениками в школе. Когда это разоблачили, женщина покончила с собой.