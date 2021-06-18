Истицы обвиняют сайт в публикации частных видео с ними без их согласия. В частности, в иске говорится о нарушении законодательства по защите жертв торговли людьми и насилия.
Заметьте В США учительница занималась сексом с учениками в школе, а после этого покончила с жизнью
Позиция Pornhub
В Pornhub отрицают заявления истиц. Обвинения называют "абсолютно абсурдными, совершенно нелепыми и категорически ложными".
Pornhub имеет нулевую толерантность к незаконному контенту и расследует любые жалобы или обвинения в отношении контента на наших платформах,
– говорится в сообщении.
Кроме того, компания заверила, что у них действуют эффективные меры безопасности. В частности, непроверенные пользователи не могут загружать видео на сайт.
Pornhub уже попадал в секс-скандал
- В 2020 году Pornhub уже попадал в скандал. Тогда журналисты из New York Times разоблачили, что значительный процент контента, который размещают на сайте, загружают без согласия девушек и с участием несовершеннолетних.
- Именно тогда Pornhub и изменил правила загрузки роликов. Это право получили только партнеры по контенту и пользователи, участвующие в программе верификации аккаунтов.