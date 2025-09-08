На нем были надписи кириллицей: в Польше на границе с Беларусью упал дрон
- В Польше, вблизи границы с Беларусью, обнаружили остатки неопознанного объекта, который оказался дроном без взрывчатки.
- Инцидент произошел возле пограничного перехода Тересполь, и все соответствующие службы были проинформированы, а место находки взято под охрану.
В Польше, в районе пограничного перехода Тересполь, правоохранители обнаружили "остатки неопознанного летающего объекта". Впоследствии оказалось, что речь идет о дроне без взрывчатой части.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.
Что известно о странной находке?
Инцидент произошел в воскресенье, 7 сентября, перед 22:00. Именно тогда в дежурную часть Тереспольского отделения полиции поступило сообщение от пограничников о тревожной находке в селе Полатичи Люблинского воеводства.
Об инциденте были уведомлены все службы. Мы также проинформировали Окружную прокуратуру в Бялой Подляской,
– отметили правоохранители.
Полиция также обеспечивает охрану места, где был найден объект. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Власти уверяют, что найденные остатки не представляют угрозы для местных жителей.
Впоследствии польская прокуратура сообщила, что неопознанный летающий объект был дроном без взрывчатой части.
Беспилотник упал в 300 метрах от пограничного перехода, он, вероятно, был невооружен и имел надписи кириллицей,
– говорится в сообщении.
Дроны уже не впервые попадают на территорию Польши
В ночь на 3 сентября два беспилотных летательных аппарата нарушили воздушное пространство Польши во время российской атаки. Эти воздушные цели в стране решили не сбивать, обосновав это тем, что они не представляли угрозы.
Ночью 20 августа в Люблинском воеводстве Польши на кукурузное поле упал военный беспилотник. Тогда СМИ сообщали, что это мог быть как "Шахед", так и обычный военный дрон. К счастью, повреждений или пострадавших в результате инцидента не было.
Впоследствии представитель польского МИД сообщил, что объект действительно был российским БпЛА "Шахед". По данным агентства PAP, беспилотник, вероятно, был приманкой, не имел боеголовки и содержал лишь небольшое количество взрывчатки.