В Польше, в районе пограничного перехода Тересполь, правоохранители обнаружили "остатки неопознанного летающего объекта". Впоследствии оказалось, что речь идет о дроне без взрывчатой части.

Что известно о странной находке?

Инцидент произошел в воскресенье, 7 сентября, перед 22:00. Именно тогда в дежурную часть Тереспольского отделения полиции поступило сообщение от пограничников о тревожной находке в селе Полатичи Люблинского воеводства.

Об инциденте были уведомлены все службы. Мы также проинформировали Окружную прокуратуру в Бялой Подляской,

– отметили правоохранители.

Полиция также обеспечивает охрану места, где был найден объект. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Власти уверяют, что найденные остатки не представляют угрозы для местных жителей.

Впоследствии польская прокуратура сообщила, что неопознанный летающий объект был дроном без взрывчатой части.

Беспилотник упал в 300 метрах от пограничного перехода, он, вероятно, был невооружен и имел надписи кириллицей,

– говорится в сообщении.

