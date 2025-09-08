У Польщі, в районі прикордонного переходу Тересполь, правоохоронці виявили "залишки непізнаного летючого об'єкта". Згодом виявилося, що йдеться про дрон без вибухової частини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF FM.

Що відомо про дивну знахідку?

Інцидент стався в неділю, 7 вересня, перед 22:00. Саме тоді до чергової частини Тереспольського відділення поліції надійшло повідомлення від прикордонників про тривожну знахідку в селі Полатичі Люблінського воєводства.

Про інцидент були повідомлені всі служби. Ми також поінформували Окружну прокуратуру в Бялій Підляській,

– зазначили правоохоронці.

Поліція також забезпечує охорону місця, де було знайдено об'єкт. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Влада запевняє, що знайдені залишки не становлять загрози для місцевих мешканців.

Згодом польська прокуратура повідомила, що непізнаний летючий об'єкт був дроном без вибухової частини.

Безпілотник впав за 300 метрів від прикордонного переходу, він, ймовірно, був неозброєний і мав написи кирилицею,

– йдеться в повідомленні.

Дрони вже не вперше потрапляють на територію Польщі