Відповідну інформацію у четвер, 4 вересня, повідомив оперативний командувач Збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліш під час пресконференції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

Що відомо про інцидент?

За його словами, минулої ночі Польща зафіксувала два порушення свого повітряного простору. Утім, ці повітряні цілі не збили, оскільки не вважали це небезпечним. Генерал каже, що ситуація перебувала під повним контролем.

Ці два порушення перебували під повним контролем національних сил і підрозділів, задіяних у системі державної оборони,

– заявив Мацей Кліш.

Своєю чергою начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, генерал Веслав Кукула, коментуючи це, зазначив, що вищезгадані безпілотники залишили повітряний простір Польщі, не завдавши жодної шкоди для країни.

Водночас представники польської армії не надали детальної інформації про те, де саме безпілотники вдерлися в повітряний простір Польщі.

В агентстві нагадують, що тієї ночі Росія випустила понад 500 безпілотників та десятки ракет по всій Україні, вразивши 14 об'єктів енергетичної та транспортної інфраструктури, а також поранивши чотирьох залізничників.

Оперативне командування Збройних сил Польщі раніше повідомляло про підняття авіації через російську атаку на Україну 3 вересня для захисту повітряного простору країни від можливого влучання озброєння.

Раніше у країні впав дрон