Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF FM.
Що відомо про дивну знахідку?
Інцидент стався в неділю, 7 вересня, перед 22:00. Саме тоді до чергової частини Тереспольського відділення поліції надійшло повідомлення від прикордонників про тривожну знахідку в селі Полатичі Люблінського воєводства.
Про інцидент були повідомлені всі служби. Ми також поінформували Окружну прокуратуру в Бялій Підляській,
– зазначили правоохоронці.
Поліція також забезпечує охорону місця, де було знайдено об'єкт. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Влада запевняє, що знайдені залишки не становлять загрози для місцевих мешканців.
Згодом польська прокуратура повідомила, що непізнаний летючий об'єкт був дроном без вибухової частини.
Безпілотник впав за 300 метрів від прикордонного переходу, він, ймовірно, був неозброєний і мав написи кирилицею,
– йдеться в повідомленні.
Дрони вже не вперше потрапляють на територію Польщі
У ніч на 3 вересня два безпілотних літальних апарати порушили повітряний простір Польщі під час російської атаки. Ці повітряні цілі в країні вирішили не збивати, обґрунтувавши це тим, що вони не становили загрози.
Уночі 20 серпня в Люблінському воєводстві Польщі на кукурудзяне поле впав військовий безпілотник. Тоді ЗМІ повідомляли, що це міг бути як "Шахед", так і звичайний військовий дрон. На щастя, пошкоджень чи постраждалих внаслідок інциденту не було.
Згодом речник польського МЗС повідомив, що об'єкт дійсно був російським БпЛА "Шахед". За даними агентства PAP, безпілотник, ймовірно, був приманкою, не мав боєголовки та містив лише невелику кількість вибухівки.