На границе с Польшей могли заблокировать автобусы из Украины: Киев срочно обратился к Варшаве

В сети распространяется видео, как польские протестующие блокируют проезд автобусов с пассажирами. В Украине уже отреагировали на инцидент и провели переговоры с Польшей.

Протестующие в Польше снова начали блокировать пункты пропуска в начале февраля. Сейчас в ГПСУ заявляют, что с 20 февраля поляки хотят заблокировать работу всех пунктов пропуска на границе.

Смотрите также "Валите домой, с*чи дети": польские фермеры начали протестовать на железных дорогах

Украина провела переговоры с Польшей

Сетью распространяются кадры, как на польской границе не пропускали пассажирские автобусы. На опубликованном видео видно, что протестующие полностью перекрыли дорогу.

Протестующие не пропустили автобус с пассажирами на границе: смотрите видео

Министр Александр Кубраков отметил, что блокирование транспорта на польской границе будет иметь тяжелые социально-политические последствия для обеих стран. Поэтому он провел срочные переговоры с главой Бюро безопасности Польши Яцеком Северой. Во время разговора украинский министр отметил, что блокада пассажирского транспорта на границе недопустима.

Блокирование границы – это прямая угроза безопасности страны, обороняющейся страны. Подобные действия негативно влияют на наше противостояние общему врагу, по имени Россия. Женщины и дети, искавшие убежища от войны и в силу разных причин возвращающиеся домой не могут становиться заложниками бизнес-интересов. Подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут быть использованы российскими спецслужбами для разжигания искусственного конфликта между нашими странами. Мы ожидаем конкретных действий польских коллег, по недопущению таких ситуаций и решения проблемы в целом,

– заявил Кубраков.

Заместитель министра Сергей Деркач отметил, что несмотря на приостановление блокады со стороны польских перевозчиков, ситуация на границе становится еще более критической. Поэтому он находится на постоянной связи с польским заместителем министра – Павелом Ганцажем.

Критическая ситуация на пунктах пропуска

Деркач добавил, что сейчас заблокировано 6 пунктов пропуска. Самая критическая ситуация – на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск". Сейчас там полностью заблокировано движение грузового транспорта.

Там не пропускаются гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Это прямое влияние на нашу обороноспособность. Также через этот пункт пропуска из Украины не могут выехать пустые грузовики, едущие за критически необходимыми товарами. Они вынуждены ждать в более 15-километровой очереди для пустых на пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице", где приостановлена регистрация до еЧерги,

– рассказал Деркач.

Заместитель министра инфраструктуры добавил, что из-за этого водителям приходится буквально жить на дороге без нормальных условий. Также заблокирована работа пунктов пропуска:

"Угринов – Долгобичув",

"Устилуг – Зосин",

"Шегини – Медика",

"Рава-Русская – Гребенное",

"Краковец – Корчевая".

По приблизительным данным, сейчас на выезд из Польши в очередях стоят около 3 тысяч грузовиков. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, не заблокированными остались 3 пункта пропуска, которые тоже имеют свои особенности.