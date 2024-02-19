На кордоні з Польщею могли заблокувати автобуси з України: Київ терміново звернувся до Варшави

Мережею шириться відео, як польські протестувальники блокують проїзд автобусів з пасажирами. В Україні вже відреагували на інцидент та провели переговори з Польщею.

Протестувальники у Польщі знову почали блокувати пункти пропуску на початку лютого. Нині у ДПСУ заявлять, що від 20 лютого поляки хочуть заблокувати роботу усіх пунктів пропуску на кордоні.

Дивіться також "Валіть додому, с*чі діти": польські фермери почали протестувати на залізницях

Україна провела переговори з Польщею

Мережею ширяться кадри, як на польському кордоні не пропускали пасажирські автобуси. На опублікованому відео видно, що протестувальники повністю перекрили дорогу.

Протестувальники не пропустили автобус з пасажирами на кордоні: дивіться відео

Міністр Олександр Кубраков наголосив, що блокування транспорту на польському кордоні матиме важкі соціально-політичні наслідки для обох країн. Через це він провів термінові переговори з головою Бюро безпеки Польщі Яцеком Сєвєрой. Під час розмови український міністр наголосив, що блокада пасажирського транспорту на кордоні неприпустима.

Блокування кордону – це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу, на ім'я Росія. Жінки та діти, що шукали прихистку від війни й в силу різних причин повертаються додому не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів. Подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами. Ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом,

– заявив Кубраков.

Заступник міністра Сергій Деркач наголосив, що попри призупинення блокади з боку польських перевізників, ситуація на кордоні стає ще критичнішою. Тому він перебуває на постійному зв'язку з польським заступником міністра – Павелом Ганцажем.

Критична ситуація на пунктах пропуску

Деркач додав, що наразі заблоковано 6 пунктів пропуску. Найкритичніша ситуація – на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Наразі там повністю заблоковано рух вантажного транспорту.

Там не пропускаються гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо. Це прямий вплив на нашу обороноздатність. Також через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть за критично необхідними товарами. Вони вимушені чекати у понад 15-кілометровій черзі для порожніх на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", де призупинена реєстрація до єЧерги,

– розповів Деркач.

Заступник міністра інфраструктури додав, що через це водіям доводиться буквально жити на дорозі без нормальних умов. Також заблокована робота пунктів пропуску:

"Угринів – Долгобичув",

"Устилуг – Зосін",

"Шегині – Медика",

"Рава-Руська – Гребенне",

"Краківець – Корчова".

За приблизними даними, нині на виїзд з Польщі в чергах стоять близько 3 тисяч вантажівок. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, незаблокованими лишилися 3 пункти пропуску, які теж мають свої особливості.