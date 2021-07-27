На Полтавщине мужчина убил молодую жену: у нее осталось 2 детей

В селе Биленченовка Полтавской области 27-летнего мужчину подозревают в убийстве и изнасиловании молодой жены. Злоумышленник оставил тело в саду, а сам скрылся.

Подозреваемого объявили в розыск

Тело 24-летней убитой нашли 25 июля. Полиция заявила, что имеет обоснованные причины считать главным подозреваемым жителя города Гадяч Алексея Белоуса.

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По данному факту правоохранители открыли производство об умышленном убийстве, соединенном с изнасилованием или сексуальным насилием. Белоуса уже объявили в розыск. Полицейские призвали всех, кому известно место пребывания подозреваемого, звонить на горячую линию.

Ранее тоже бил и насиловал женщину, – СМИ

По данным "Гадяч City", убита Ангелина Омельченко. На странице в фейсбуке женщина публиковала фото с предполагаемым убийцей и подписывала его "любимый". 11 июля избитая девушка пришла в больницу. При осмотре оказалось, что Ангелину еще и изнасиловали.

Пострадавшая написала в полицию заявление об избиении, а об изнасиловании сначала молчала. Лишь после того, как девушку убедили правоохранители, она отметила и это.

Однако обидчика никак не наказали, потому что время на сбор доказательств полицейские потеряли.



Жертва и ее предполагаемый убийца / Фото со страницы в фейсбуке Ангелины Омельченко

Подозревал в измене

Белоус якобы бил девушку на протяжении последних лет. Когда он уехал на заработки, то заподозрил, что Ангелина ему изменяет. В то же время издание уверяет, что это неправда. Ведь, если бы это было так, то в селе уже бы сплетничали.

По возвращении домой мужчина, вероятно, решил отомстить "изменщице" и убил ее.